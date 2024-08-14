Немцы внезапно полюбили русских за их ценности, об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.

«Они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», - рассказал Вулин.

Президент России Владимир Путин в начале 2024 объявил о старте «Года семьи». Тема для 2024 года была выбрана для сохранения традиционных семейных ценностей в стране. В рамках тематического года запустили всероссийские конкурсы и форумы: «Родные-любимые», «Семья года», «Это у нас семейное».