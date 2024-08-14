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Вице-премьер Сербии Вулин: немцы разделяют ценности россиян

Немцам навязывают общество, в котором нет ценностей нации, семьи, Бога.
Услада Дубинина 2024-08-14 09:23:23
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Немцы внезапно полюбили русских за их ценности, об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.

«Они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», - рассказал Вулин.

Президент России Владимир Путин в начале 2024 объявил о старте «Года семьи». Тема для 2024 года была выбрана для сохранения традиционных семейных ценностей в стране. В рамках тематического года запустили всероссийские конкурсы и форумы: «Родные-любимые», «Семья года», «Это у нас семейное».

#в стране и мире #Общество #Немцы #традиционные ценности #Год семьи
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