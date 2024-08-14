Над Россией сбили 117 украинских беспилотников и четыре «Точки-У»

Российские военнослужащие сбили 117 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У» над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет... по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что из числа подбитых БПЛА по 37 аппаратов уничтожены над Курской и Воронежской областями, еще 17 над территорией Белгородской области, 11 - в районе Нижегородской, девять - над Волгоградской, три - над Брянской, два - над Орловской и один над Ростовской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов на территории России. Так, 12 августа в районе Ростовской области сбили четыре украинских БПЛА.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.