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Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью

По данным губернатора региона, дежурные средства ПВО сработали на юго-западе области. Никто не пострадал.
Глеб Владовский 2024-08-12 07:11:29
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Минувшей ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены 4 БПЛА на юго-западе Ростовской области», - написал он в Telegram-канале.

Губернатор также подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.

Ростовская область нередко подвергается атакам беспилотников. Так, 9 августа, в регультате атаки БПЛА загорелись емкости с топливом на территории базы №7.

#в стране и мире #Ростовская область #атака БПЛА #Василий Голубев #средства пво
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