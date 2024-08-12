Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью

Дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Минувшей ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены 4 БПЛА на юго-западе Ростовской области», - написал он в Telegram-канале.

Губернатор также подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.

Ростовская область нередко подвергается атакам беспилотников. Так, 9 августа, в регультате атаки БПЛА загорелись емкости с топливом на территории базы №7.