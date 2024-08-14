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Гладков объявил о вводе режима ЧС в Белгородской области

Губернатор Гладков намерен обратиться к властям с просьбой объявить режим ЧС федерального уровня в Белгородской области.
Услада Дубинина 2024-08-14 06:44:13
© Фото: Антон Вергун РИА Новости

На всей территории Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня для оказания дополнительной поддержки пострадавшим жителям. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения … объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», - указано в Telegram-канале губернатора.

Гладков сообщил о намерении обратиться в правительственную комиссию для объявления ЧС на федеральном уровне. Губернатор отметил, что напряженная обстановка в области сохраняется из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Несовершеннолетних жителей Белгородской области продолжают вывозить в детские лагеря и безопасные места. С начала 2024 года 33 тысячи детей из Белгородской области отдохнули в оздоровительных учреждениях, уточнил Гладков.

Ранее эвакуированные жители населенного пункта Красная Яруга Белгородской области рассказали «Звезде», как организовали быт в пунктах временного размещения.

#белгородская область #режим ЧС #Вячеслав Гладков #эвакуация жителей
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