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Эвакуированные жители Красной Яруги рассказали о жизни в ПВР

Из Красной Яруги выехали более 11 тысяч человек.
Андрей Лазарев Мария Зайцева 2024-08-13 21:45:23
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В Белгородской области проходит эвакуация жителей Красной Яруги, выехали уже 11 тысяч человек, въезд в район закрыт. Местные жители рассказали «Звезде», как проживают в пунктах временного размещения.

«Расселили, всем необходимым обеспечили, ну вот как бы живем, надеемся вернуться в целое не разрушенное жилье, хоть и съемное, но все равно имущество наше, переживаем», - поделилась Оксана Кочерга.

В ПВР люди выезжали организованно, на автобусах, часто целыми семьями. Особое внимание в них оказывается пожилым людям.

«Внуки занесли на руках, меня сюда, у меня же ног нету... У меня тут внучка, таблетки дает, давление мерит, сахар, ухаживает», - рассказала Нина Доценко.

В пункты размещения приходят врачи, психологи и юристы. Многих людей волнует вопрос, как будет выплачиваться зарплата за вынужденные прогулы. По словам адвокатов, этот вопрос может быть решен на региональном уровне.

#в стране и мире #белгородская область #эвакуация #жители #ПВР #пункт временного размещения
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