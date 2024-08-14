Российский посол в Великобритании Андрей Келин перечислил области, в которых эта страна активно помогает Украине. Помимо различной подготовки военнослужащих ВСУ, британцы значительно влияют на руководство киевского режима и участвуют в проведении военных и диверсионных операций украинских войск.

В интервью РИА Новости он обратил внимание на активное участие представителей Великобритании в их подготовке для осуществления военных и диверсионных операций.

В то же время российское Минобороны указывало на нахождение в зоне проведения СВО более чем 800 граждан Британии, которые отправились воевать за Украину. Порядка 360 из них уничтожены 360. Минобороны Великобритании в июле сообщило, что с июня 2022 года более 42 тысяч украинских военных прошли бучение в этой стране.

«Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство», - рассказал Келин в интервью агентству.

Кроме этого, 7 июля новый министр обороны Британии Джон Хили объявил о поставке ВСУ 90 ракет Brimstone, а также 10 самоходных артиллерийских орудий AS-90 и четверть миллиона боеприпасов, 50 малых катеров, 40 машин разминирования, 61 бульдозер для укрепления оборонительных позиций и запчасти для ранее поставленных AS-90.