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Новый глава МО Британии Хили объявил о поставке ВСУ 90 ракет Brimstone

В сообщении правительства Британии говорится об ускоренной военной поддержке киевского режима.
Игнат Далакян 2024-07-07 20:39:33
© Фото: MBDA Systems

Великобритания дополнительно поставит Киеву 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских орудий AS-90 и четверть миллиона боеприпасов. Об этом заявил новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили в ходе визита в Одессу.

В очередной пакет помощи Киеву также входят 50 малых катеров, 40 машин разминирования, 61 бульдозер для укрепления оборонительных позиций и запчасти для ранее поставленных AS-90.

Кроме того, в сообщении на сайте правительства Великобритании говорится, что Хили ускорит военную поддержку киевского режима. Отмечается, что ранее обещанные Украине вооружения прибудут в страну в следующие сто дней.

Ранее о продолжении поддержки Украины заявил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заявил, что уже провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами по украинскому вопросу.

#в стране и мире #ракеты #Великобритания #военные поставки #Brimstone #Джон Хили
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