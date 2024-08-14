Премьер-министр Японии Кисида отказался выдвигаться на второй срок

Премьер-министр Японии и лидер правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет участвовать в выборах главы партии, которые пройдут в сентябре 2024 года. Об этом пишет агентство «Киодо».

По имеющимся данным, он отказался выдвигаться на второй срок на должность председателя ЛДП. Причина этого решения пока неизвестна.

Как отмечает агентство, рейтинги кабинета Кисиды в данный момент крайне низкие. Они упали после политического скандала, в котором оказались замешаны некоторые из фракций ЛДП.

В 2023 году в городе Вакаяма на Кисиду было совершено покушение. Мужчина бросил взрывное устройство в премьер-министра. Оно сработало с задержкой, а телохранители успели закрыть политика, поэтому сам Кисида не пострадал в результате произошедшего.