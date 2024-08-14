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ЦАХАЛ сообщил об обстреле гумкоридора у Рафах со стороны ХАМАС

Израиль сообщил о приостановке движения по гумкоридору у Рафаха из-за обстрела со стороны ХАМАС.
Марина Крижановская 2024-08-14 03:18:27
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Израильская армия сообщила об обстреле гуманитарного коридора около города Рафах в секторе Газа. По информации ведомства, огонь по гуманитарному маршруту открыли бойцы радикального палестинского движения ХАМАС.

После произошедшего инцидента Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке доставки по этому маршруту.

«Израильская армия заявила, что гумкоридор в районе Рафаха в секторе Газа подвергся обстрелу, из-за чего движение и координация по нему временно приостановлены, поскольку район стал зоной активных боевых действий», - сообщает RT.

Также в ЦАХАЛ отметили, что террористы не упускают возможности для совершения атак против Израиля за счет мирных жителей Газы, «в том числе гуманитарными маршрутами и помощью, предназначенной для гражданского населения».

Одиннадцатого августа Израиль заявил о готовности провести военную операцию в районе Аль-Джалаа в секторе Газа и призвал его жителей эвакуироваться. В армии Израиля отметили, что из-за возросшей террористической активности пребывание на этой территории стало опасным.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #Обстрел #палестинцы #гумкоридоры #рафах
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