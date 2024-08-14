Мотострелки показали штурм позиций ВСУ в районе Красногоровки в ДНР

Военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад Южной группировки войск продолжают уничтожать подразделения ВСУ в районе Красногоровки в ДНР. Минобороны РФ опубликовало кадры работы штурмовиков и расчетов ударных БПЛА в городе.

Установив контроль над городскими кварталами Красногоровки, наши бойцы уничтожают разрозненные группы противника, срывают попытки ротаций и подвоза боеприпасов на линии боевого соприкосновения. В ходе боевой работы штурмовики подавляют огневые точки и снайперские лежки, уничтожают опорные пункты ВСУ, применяя ручные штурмовые гранаты, противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение.

Как рассказали военнослужащие, только три группы украинских боевиков в Красногоровке состояли из хорошо подготовленных людей, в остальных же, как правило, были мобилизованные. Опубликованные кадры показывают, как один из военнослужащих ВСУ сдается в плен российским бойцам.

Расчеты ударных и разведывательных беспилотников 110-й мотострелковой бригады группировки также днем и ночью осуществляют разведку позиций националистов и передвижений вражеской техники. На видео попало уничтожение техники ВСУ российскими БПЛА.

Ранее десантники поразили из РСЗО «Град» пехоту боевиков на Соледарском направлении. Цель обнаружили операторы беспилотников, после чего передали координаты в командный пункт для уничтожения.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.