Десантники поразили из «Града» пехоту ВСУ на Соледарском направлении

Российские десантники успешно поразили живую силу противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что операторы разведывательных БПЛА выявили участки местности с большим скоплением личного состава. Полученные координаты передали в командный пункт артиллерии Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ.

Получив задачу, парашютисты нанесли огневое поражение противнику 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами из РСЗО «Град».

Как отмечают в российском оборонном ведомстве, расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности от военнослужащих.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» на одном из участков линии боевого соприкосновения Южно-Донецкого направления.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.