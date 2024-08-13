Десантники поразили из «Града» пехоту ВСУ на Соледарском направлении

Российские десантники успешно поразили живую силу противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что операторы разведывательных БПЛА выявили участки местности с большим скоплением личного состава. Полученные координаты передали в командный пункт артиллерии Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ.
Получив задачу, парашютисты нанесли огневое поражение противнику 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами из РСЗО «Град».
Как отмечают в российском оборонном ведомстве, расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности от военнослужащих.
Ранее Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» на одном из участков линии боевого соприкосновения Южно-Донецкого направления.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»