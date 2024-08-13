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Десантники поразили из «Града» пехоту ВСУ на Соледарском направлении

Огневое поражение по украинским боевикам нанесли сразу после их обнаружения с помощью БПЛА.
2024-08-13 14:08:14
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские десантники успешно поразили живую силу противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что операторы разведывательных БПЛА выявили участки местности с большим скоплением личного состава. Полученные координаты передали в командный пункт артиллерии Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ.

Получив задачу, парашютисты нанесли огневое поражение противнику 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами из РСЗО «Град».

Как отмечают в российском оборонном ведомстве, расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности от военнослужащих.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» на одном из участков линии боевого соприкосновения Южно-Донецкого направления.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #РСЗО Град #ВДВ РФ #Соледарское направление
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