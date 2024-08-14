Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевую бронированную машины украинских националистов в приграничном районе Курской области. Минобороны России показало кадры удара по технике ВСУ.

Разведывательное подразделение выявило колесную боевую бронированную машину противника Stryker производства США. Было принято решение поразить ее «Ланцетом». На опубликованных кадрах - точное попадание боеприпаса в цель.

Ранее российские военнослужащие показали кадры штурма позиций украинских боевиков в Курской области. В результате боевой работы наши бойцы захватили станцию Starlink и уничтожили четырех военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.