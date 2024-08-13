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Штурмовики уничтожили четырех боевиков и захватили станцию Starlink ВСУ

На опубликованных кадрах штурмовая группа захватывает позиции противника и уничтожает живую силу ВСУ.
2024-08-13 05:25:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры штурма позиций боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Цель обнаружили наши разведчики.

Разведка велась с помощью БПЛА. Штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» заметила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе.

После доклада командование решило провести штурм, в результате которого удалось уничтожить четырех боевиков и захватить станцию Starlink.

Ранее экипаж Ка-52 показал уничтожение техники ВСУ в Курской области. Наши летчики ударили по целям ракетами «Вихрь», а также неуправляемыми авиационными ракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #штурм #Курская область #ВСУ
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