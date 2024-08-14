Расчет «Мста-Б» уничтожил скопление боевиков ВСУ в Курской области

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Север» показал боевую работу в приграничном районе Курской области. Там наши артиллеристы оборудовали огневые позиции для нанесения удара по мобильным бронированным группам ВСУ.

Разведывательные подразделения вскрыли скопление украинских боевиков, укрывающихся в лесопосадке. Расчет «Мста-Б» уничтожил цель с минимальным расходом боеприпасов, не выдав свою позицию. Корректировать огонь помогали операторы БПЛА.

Находясь на боевом дежурстве, артиллеристы каждый день контролируют воздушное пространство с противодронными ружьями для обеспечения безопасности своей работы.

Ранее МО РФ опубликовало видео уничтожения украинского Су-27 на аэродроме Миргород. Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.