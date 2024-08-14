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Глава Новикомбанка Георгиева рассказала о поддержке предприятий ОПК

Председатель Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что любое высокотехнологическое производство начинается с военной или космической промышленности.
Игнат Далакян 2024-08-14 23:14:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Технологическое лидерство главным образом достигается через успехи военной продукции. Об этом рассказала в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» председатель Новикомбанка Елена Георгиева.

«Никто задачи по диверсификации ОПК не отменял. Они, возможно, вышли немножечко на второй план, но тем не менее любое высокотехнологическое производство начинается с военной промышленности, с космической промышленности. Нам важно, и "Ростеху" важно найти симбиоз в этом и фактически обменяться знаниями - гражданское производство - знаниями с точки зрения коммерциализации, военная продукция - с точки зрения технологий», - поделилась председатель Новикомбанка.

Она также рассказала, какие открытые проекты банку удалось профинансировать в этом году.

«Мы финансируем проекты по гражданской российской авиации, мы финансируем проекты радиоэлектронного комплекса, объединенной двигателестроительной корпорации. В принципе, мы присутствуем в самых нужных, самых передовых отраслях промышленности», - отметила Георгиева.

Полную версию интервью с председателем Новикомбанка Еленой Георгиевой смотрите в видео к этой новости.

Ранее на форуме «Армия-2024» наградили предприятия оборонно-промышленного комплекса. Награды вручил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук.

#высокие технологии #наш эксклюзив #НОВИКОМБАНК #Армия-2024 #технологическое лидерство #диверсификация ОПК #Елена Георгиева
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