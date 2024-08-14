На форуме «Армия-2024» наградили предприятия ОПК

Министерство обороны России в ходе форума «Армия-2024» наградило отличившиеся предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Кубки и дипломы в других номинациях были вручены более 30 предприятиям ОПК, органам военного управления, военным вузам и научно-исследовательским институтам», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны публикует кадры с торжественной церемонии награждения организаций, активно принимавших участие в работе форума. Награды вручил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-лейтенант Александр Осадчук.

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» отмечен главным призом за большой вклад в развитие Вооруженных сил, укрепление обороноспособности РФ, а также за подготовку и проведение форума.

В номинации «За национальную экспозицию форума» награждены делегации Белоруссии, Ирана, Китая и Индии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.