На форуме «Армия-2024» наградили предприятия ОПК

Министерство обороны России в ходе форума «Армия-2024» наградило отличившиеся предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«Кубки и дипломы в других номинациях были вручены более 30 предприятиям ОПК, органам военного управления, военным вузам и научно-исследовательским институтам», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны публикует кадры с торжественной церемонии награждения организаций, активно принимавших участие в работе форума. Награды вручил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-лейтенант Александр Осадчук.
Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» отмечен главным призом за большой вклад в развитие Вооруженных сил, укрепление обороноспособности РФ, а также за подготовку и проведение форума.
В номинации «За национальную экспозицию форума» награждены делегации Белоруссии, Ирана, Китая и Индии.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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