МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На форуме «Армия-2024» наградили предприятия ОПК

Главного приза Международного военно-технического форума «Армия-2024» удостоилось акционерное общество «Технодинамика».
2024-08-14 15:22:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России в ходе форума «Армия-2024» наградило отличившиеся предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Кубки и дипломы в других номинациях были вручены более 30 предприятиям ОПК, органам военного управления, военным вузам и научно-исследовательским институтам», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны публикует кадры с торжественной церемонии награждения организаций, активно принимавших участие в работе форума. Награды вручил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-лейтенант Александр Осадчук.

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» отмечен главным призом за большой вклад в развитие Вооруженных сил, укрепление обороноспособности РФ, а также за подготовку и проведение форума.

В номинации «За национальную экспозицию форума» награждены делегации Белоруссии, Ирана, Китая и Индии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #форум #награды #Армия-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 