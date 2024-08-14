ПСБ подписал соглашение с корпорацией «Алмаз» из Донецка на «Армии-2024»

Участниками международного военно-технического форума «Армия-2024» в этом году стали и компании из новых регионов страны. Подписывается соглашение между ПСБ и оборонно-промышленной корпорацией «Алмаз» из Донецка. Эксперты банка будут сопровождать проекты развития компании. Еще в планах - реализация совместных инвестпрограмм, комплексное банковское обслуживание, совершенствование системы взаимных расчетов с использованием продуктов ПСБ.

На МВТФ «Армия-2024» показали не только новейшие образцы военной техники и вооружения, которое, в том числе, применяется в зоне спецоперации, но и перспективные разработки. Прежде всего, это беспилотники и роботизированные комплексы.

«Разработка в виде мачты. С использованием его, как средство наблюдение - видеоаналитика ставится, как средство - ретранслятор, в том числе зашифрованной связи, и как средство подавления помех – выставление РЭБа», - поделился заместитель генерального директора IT-компании Артур Руденко.

Дрон поднимают на высоту 100 метров на проводе - это обеспечивает бесперебойную связь. Работает и на заряде. Сам беспилотник почти полностью состоит из российских деталей. Часть печатают в Питере на огромном 3D-принтере - это тоже отечественная сборка. Компания много работает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

«Производим детали для ремонта танков, боевой техники. Производим большое количество запчастей для дронов. Вот уплотнитель на бортовую коробку передач танка Т-72. Полностью автоматизированный комплекс, сам планирует загрузку. Меняет материал сбрасывает детали. Робот по производству тысяч деталей», - рассказал генеральный директор машиностроительной компании Александр Михайленко.

Представлен и боевой робот-паук. Пока что опытный образец. Управляется дистанционно. Дальность связи - полтора километра. По пересеченной местности шагает на лапах. Если нужно - трансформируется и едет на колесах. На себе может нести груз до полусотни килограммов. Вдобавок способен вести огонь из двух пулеметов.

На представленных на форуме симуляторах учат управлять дронами, стрелять из разного оружия. Самое главное - рассказывают азы оказания медпомощи. То, что должен знать каждый. Инструкторы центра «Воин» - ветераны СВО, кто-то прошел Чечню, Сирию. Часто ездят на полигоны, проводят мастер-классы для контрактников, которые собираются на передовую.

«Медицина на СВО должна быть первой. Повязки, наложение жгута, турникета. Переломы. Транспортировка на носилках на эвакуацию», - объяснил инструктор центра «Воин», ветеран СВО Владимир.

Центр занимается и военно-спортивным воспитанием молодежи. Его создали по поручению президента РФ Владимира Путина в прошлом году. Филиалы - в 21 регионе, включая новые территории - ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. До 2030 года будут во всех регионах страны.

Ранее первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны уже использует ИИ в производстве. Он отметил, что цифровизацию своих предприятий активно проводят различные отрасли промышленности, в том числе авиа- и судостроение.