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Первый замглавы ПСБ Минаев заявил, что ОПК уже использует ИИ в производстве

Различные отрасли промышленности, в том числе авиа- и судостроение, активно проводят цифровизацию своих предприятий, отметил Олег Минаев.
Алексей Курильченко 2024-08-14 17:52:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Предприятия оборонно-промышленного комплекса активно ведут модернизацию и цифровизацию производства. На некоторых линиях уже внедряются системы искусственного интеллекта. Об этом в студии «Звезды» на полях международного военно-технического форума «Армия-2024» рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

«Все двигаются, все понимают, что цифровизацию нужно делать. Это снижает себестоимость и увеличивает скорость изготовления конечного продукта, облегчается разработка. Все этим активно пользуются - судостроение, авиастроение, высокотехнологичные отрасли. Цифровизация также тесно связана с роботизацией», - сказал Минаев.

Внедрение цифровых технологий подразумевает также и использование искусственного интеллекта. Производители активно работают над внедрением ИИ на различные этапы создания продукции.

«Внедрение искусственного интеллекта в том числе. Это касается проверки уже готовой продукции по линии ОТК. Также при производстве, выбраковке поступающих от других поставщиков деталей. Спектр очень большой и все это понимают и пытаются это претворять в жизнь и использовать», - заявил первый зампредседателя ПСБ.

Ранее на форуме «Армия-2024» ПСБ подписал соглашение с «Росэлектроникой». Банк предоставит гарантии по сделкам на пять миллиардов рублей. Новое соглашение позволит существенно увеличить скорость сделок «Росэлектроники» и выведет на новый уровень сотрудничество банка и компании, отметил Олег Минаев.

Полное интервью с заместителем председателя ПСБ Олегом Минаевым смотрите в видео к этой новости.

#ОПК #искусственный интеллект #цифровизация #оборонно-промышленный комплекс #ПСБ #олег минаев
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