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На «Армии-2024» презентовали автоматическую систему караульной службы

Разработка оснащена радаром, тепловизором и видеокамерой, которые фиксируют проникновение на защищаемую территорию и уничтожают объект при пересечении «красной линии».
Игнат Далакян Андрей Вакула 2024-08-15 10:08:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» презентовали автоматическую систему караульной службы. О том, как она работает, рассказал генеральный директор компании «Аргент Альянс» Артем Виноградов.

«Комплекс системы охраны фиксирует проникновение на защищаемую территорию путем радара, тепловизора и видеокамеры. И в случае пересечения "красной линии" производится выстрел, и уничтожается объект, который нарушил периметр охраняемой территории», - поделился гендиректор предприятия.

Также на форуме «Аргент Альянс» представила автоматизированное рабочее место с удаленным мониторингом и управлением десятками комнат хранения оружия, блок считывания персональной электронной карты по биометрическим признакам и автоматизированную оружейную пирамиду для хранения до 20 автоматов или 80 пистолетов с возможностью учета и регистрации действий.

Новые условия предъявляют и новые требования к охране и защите крупных, в том числе инфраструктурных объектов. И в этой сфере также уже все должно сводится к минимальному участию человека.

Главный конструктор компании Алексей Назаров рассказал о принципах работы «Аргент Альянс». По его словам, компания с вниманием относится к пожеланиям заказчика и старается выполнить их как можно лучше.

«В первую очередь, мы пытаемся как можно точнее прочувствовать его проблемные вопросы, мы хотим понять, с какими проблемами он сталкивается ежедневно, чтобы максимально реализовать все его потребности и по возможности облегчить боевые будни», - заявил он.

Назаров привел в пример автоматизированный комплекс технических средств охраны, который помогает минимизировать личный состав караульной службы и сделать его работу безопаснее. Этот комплекс может взять на себя обязанности караульного и решить его задачи: обнаружение потенциального нарушителя и воздействие на него.

Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» показали тренажер по подготовке пехоты к городскому бою. Разработку продемонстрировали курсанты Новосибирского военного училища. Тренажерный комплекс позволяет готовить военнослужащих к азам городских боев при помощи сочетания реального и виртуального пространства.

#форум #разработки #«Аргент Альянс» #Армия-2024 #автоматическая система караульной службы
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