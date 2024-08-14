РФ не планирует созыва заседания СБ ООН по ситуации в Курской области

Россия пока не собирается запрашивать заседание СБ ООН по поводу действий Украины в Курской области. Об этом сообщает первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Не на данном этапе», - заявил он журналистам.

Полянский также сообщил, что Организация Объединенных Наций не связывалась с Россией по ситуации под Курском.

«ООН очень медленна, когда дело касается России, и очень быстра, когда дело касается западных стран», - высказался зампостпреда.

Ранее МИД РФ выразил надежду, что просьба ООН посетить Курскую область не перфоманс.