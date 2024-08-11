Ка-52 нанесли ночной удар по бронетехнике ВСУ в Курской области

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 нанесли ночные ракетные удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Видео боевой работы экипажей армейской авиации показало Минобороны России.

Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8 по разведанным целям. После пуска ракет экипажи сделали противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки.

Разведка доложила о том, что все указанные цели удалось успешно поразить. Машины вернулись на площадку вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.