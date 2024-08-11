МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ка-52 нанесли ночной удар по бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипажи выполнили пуск авиаракет С-8 по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике противника.
2024-08-11 05:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 нанесли ночные ракетные удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Видео боевой работы экипажей армейской авиации показало Минобороны России.

Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8 по разведанным целям. После пуска ракет экипажи сделали противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки.

Разведка доложила о том, что все указанные цели удалось успешно поразить. Машины вернулись на площадку вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

 

#авиация #ка-52 #Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #неуправляемые ракеты #НАР С-8
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 