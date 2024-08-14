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В Польше заочно обвинили в шпионаже освобожденного Рубцова

Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже Павлу Рубцову, обменянному Россией с США.
Мария Зайцева 2024-08-14 19:38:13
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

Прокуратура Польши заочно предъявила обвинение в шпионаже Павлу Рубцову, обменянному Россией с США и освобожденному из американской тюрьмы. Об этом следует из сообщения на сайте Национальной прокуратуры республики.

«Прокурор Люблинского отдела по делам организованной преступности и коррупции направил 9 августа 2024 года в окружной суд Пшемысля обвинительное заключение в отношении Пабло Г., он же Павел Р., обвиняя его в совершении преступления шпионажа по статье 130 параграф 2 УК», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Рубцов якобы с апреля 2016 года по февраль 2022 года принимал участие в деятельности российской военной разведки и предоставлял информацию, которая могла бы нанести вред Польской Республике, в том числе как члену НАТО.

«Деятельность обвиняемого заключалась среди прочего в сборе и передаче информации, распространении дезинформации и проведении оперативной разведки», - уточняется в сообщении о деятельности Рубцова.

Освобожденные россияне вернулись на Родину 1 августа, тогда их встретил у трапа президент России Владимир Путин.

#в стране и мире #Польша #шпионаж #Прокуратура #обмен #заочное обвинение
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