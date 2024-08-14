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Суд в Москве продлил арест Блиновской на полгода

Срок содержания Блиновской под стражей, а также арест имущества продлены до 2 февраля 2025 года.
Мария Зайцева 2024-08-14 18:37:06
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: Прокуратура Москвы

Савеловский районный суд Москвы продлил срок содержания блогера Елены Блиновской на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что наложенный на имущество женщины арест также продлен на полгода, до 2 февраля 2025 года.

Суд начал рассмотрение дела Блиновской днем в среду, заседание прошло в закрытом режиме.

Отмечается, что суд продлил срок ареста по результатам предварительного слушания по ходатайствам московской прокуратуры.

Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, а также в неправомерном обороте средств платежей.

#в стране и мире #арест #суд #Прокуратура Москвы #Уголовное дело #елена блиновская
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