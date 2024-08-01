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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской

Блиновская обвиняется в нескольких уголовных преступлениях.
Мария Зайцева 2024-08-01 15:34:49
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Она обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем") и ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей")», - говорится в сообщении.

На имущество Блиновской и ее родственников, общая стоимость которого превышает 650,5 миллиона рублей, наложен арест.

Ей вручат обвинительное заключение, а затем дело передадут в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Дело ее супруга Алексея Блиновского выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Он обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Блиновской.

#Москва #в стране и мире #суд #налоги #Прокуратура #Уголовное дело #елена блиновская
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