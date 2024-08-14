Белоусов провел переговоры с главами делегаций стран Центральной Африки

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главами делегаций двух стран Центральной Африки - Буркина-Фасо и Нигера. Об этом сообщает МО РФ.
Переговоры состоялись в рамках форума «Армия-2024».
Нигер представлял директор департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Минобороны старший полковник Хамаду Джибо Бартье.
Буркина-Фасо представил министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибали.
Минобороны России сообщило, что стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере обороны и укрепление безопасности в Центральной Африке.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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