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Белоусов провел переговоры с главами делегаций стран Центральной Африки

На встречу с Белоусовым пришли глава оборонного ведомства Буркина-Фасо и директор департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Минобороны Нигера.
2024-08-14 18:20:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главами делегаций двух стран Центральной Африки - Буркина-Фасо и Нигера. Об этом сообщает МО РФ. 

Переговоры состоялись в рамках форума «Армия-2024»

Нигер представлял директор департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Минобороны старший полковник Хамаду Джибо Бартье.

Буркина-Фасо представил министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибали.

Минобороны России сообщило, что стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере обороны и укрепление безопасности в Центральной Африке. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #переговоры #Нигер #буркина-фасо #Андрей Белоусов
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