Белоусов провел переговоры с главами делегаций стран Центральной Африки

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главами делегаций двух стран Центральной Африки - Буркина-Фасо и Нигера. Об этом сообщает МО РФ.

Переговоры состоялись в рамках форума «Армия-2024».

Нигер представлял директор департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Минобороны старший полковник Хамаду Джибо Бартье.

Буркина-Фасо представил министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибали.

Минобороны России сообщило, что стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере обороны и укрепление безопасности в Центральной Африке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.