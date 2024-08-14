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Глава Минобороны РФ Белоусов осмотрел экспозицию форума «Армия-2024»

Глава МО России Белоусов осмотрел различное отечественное вооружение и иностранных государств на форуме «Армия-2024».
2024-08-14 00:57:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 13 августа посетил площадки Международного военно-технического форума «Армия-2024» и осмотрел различные образцы вооружения и военной техники, успешно применяемые в зоне проведения спецоперации.

Также Белоусов ознакомился с разработками российских предприятий ОПК, с различными робототехническими комплексами, платформами и беспилотниками, предназначенными для ударных, разведывательных и специальных задач.

Кроме этого, на экспозиции форума представлены средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности, перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, и разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан. Изготавливаемая ими продукция отправляется в зону боевых действий под эгидой Общероссийского Народного Фронта.

Впервые на площадках форума появился стенд «Народного ОПК», на котором помимо выше указанного, представлена широкая номенклатура FPV-дронов и программы для подготовки их операторов, «окопный РЭБ», дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами.

Вместе с этим министр обороны Белоусов побывал на стендах военных представительств Белоруссии, Китая, Ирана и других иностранных государств.

В этот же день он провел переговоры с главами иностранных делегаций на «Армии-2024» - Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Мали и Центральноафриканской Республики (ЦАР). Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в обороне.

Андрей Белоусов обменялся мнениями с главами делегаций по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Андрей Белоусов #форум армия #Выставка вооружения #Армия-2024
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