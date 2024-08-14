Друг детства напавшего на Курскую область командира ВСУ рассказал о нем

Друг детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова, который является фигурантом уголовного дела по нападению на Курскую область, поделился с РИА Новости, что тот всегда мечтал стать военным.

Проживающий в России бывший друг Ишкулова Дмитрий сообщил, что командир ВСУ не выделялся ничем сверхъестественным.

«Не помню, в каком конкретно учреждении учился, поступил в военное в Одессе. Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», - сказал он.

Дмитрий рассказал, что Ишкулов заканчивал школу в Скадовске и, вероятно, родом из этого же города.

Ранее Следственный комитет России назвал фигурантов уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями украинских боевиков в Курской области.