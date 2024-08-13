ПСБ заключил соглашения с предприятиями «Ростеха» и «Росэлектроникой» на «Армии-2024»

Сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса продолжает развивать ПСБ, в том числе для исполнения гособоронзаказа. На площадке форума «Армия-2024» банк заключил соглашения с двумя предприятиями, которые входят в госкорпорацию «Ростех». Банк и предприятия будут совместно реализовывать проекты развития, в том числе с использованием актуальных мер господдержки.

Еще одно соглашение - между ПСБ и «Росэлектроникой». Банк предоставит гарантии по сделкам на 5 миллиардов рублей. Стороны также будут разрабатывать совместные программы для внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами. Все для эффективной работы предприятия. Новое соглашение позволит существенно увеличить скорость сделок «Росэлектроники» и выведет на новый уровень сотрудничество банка и компании», отметил первый зампредседателя ПСБ Олег Минаев. Банк будет оказывать максимальную поддержку предприятию.

На форуме «Армия-2024» предприятия ОПК подписали с Минобороны госконтракты на общую сумму почти полтриллиона рублей. Большой интерес российское вооружение вызывает у иностранных гостей. Сегодня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел основной день работы.

Пара выстрелов из гладкоствольного ружья и цель уничтожена - дрон падает на землю. Инструкторы делятся опытом уничтожения вражеских беспилотников. Условия на полигоне максимально приближенные к реальным. А это уже стрельба из автоматического оружия - пехоту противника изображают ростовые мишени.

Гильзы летят во все стороны, а в ушах - грохот. Это своего рода - тест-драйв оружия российского производства. А вот по мишеням из пистолетов и пулеметов пробуют стрелять гости из иностранных делегаций, которые прибыли на форум «Армия» в этом году - более 300 офицеров из полусотни дружественных стран.

«Мы не первый раз на этой выставке, и с каждым годом видим, как она развивается. Сегодня удалось пострелять из винтовки», - поделился начальник сферы безопасности ливиийской армии генерал Халид Хавтер.

Зарубежные офицеры все снимают на телефоны. Задают вопросы. С нашими военными общий язык нашли быстро.

«Нас очень сильно впечатлило то, как тут все организовано. Здесь учитывают реальный боевой опыт. его используют для того, чтобы внести определенные изменения в процесс подготовки военнослужащих», - рассказал министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

Участие иностранных делегаций на форуме из года в год говорит о том, что изолировать Россию западным странам не удалось. Гости из дружественных государств с интересом осматривают площадки форума и лучшие разработки нашего ОПК.

Выставка вооружений и техники раскинулась на нескольких тысячах квадратных метрах, как под открытым небом, так и в павильонах. Но программа в этом году предельно сконцентрирована. А фокус внимания участников сосредоточен на опыте СВО и новых формах вооруженной борьбы. Особое внимание - разработкам в области роботизированной техники. Одна из новинок - колесная многофункциональная платформа «Депеша». Представлена версия, на которой смонтированы носилки для перевозки раненых. Но это далеко не единственное ее предназначение.

Такая роботизированная платформа очень простая в управлении: нужен обычный джойстик, планшет и приемо-передатчик.

А вот на базе «Депеши» новая радиолокационная станция «Соболятник». Ее предназначение: разведка как движущихся, так и неподвижных целей, а еще она нужна для корректировки огня артиллерии. Рядом - противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Эти разработки очень востребованы в войсках и уже активно используются в ходе специальной военной операции.

Замечания и пожелания от тех, кто их применяет, тут же находят отражения в конструкторских решениях.

Одна из новинок форума - 122 мм самоходное орудие на гусеничном шасси «Клевер». Если проще говорить - это хорошо знакомая и активно применяемая нашими бойцами в ходе СВО гаубица Д-30, которая теперь может ездить и стрелять без расчета, ведь управлять ей можно дистанционно с расстояния до полутора километра

В этом году на форуме насыщенная и деловая программа. Минобороны заключило госконтракты с ведущими ОПК страны на сумму почти 500 миллиардов рублей. В ряды вооруженных сил поставят новые крупнокалиберные пулеметы, противодиверсионные катера, автоперевязочные, вертолеты МИ-8, подвижные радиолокационных станций, тяжелые огнеметные системы, боевые машины, танки Т-90М.

«Министр обороны в своем выступлении в ходе открытия форума вчера назвал основные условия для достижения успеха в современных вооруженных конфликтах. Одним из таких условий является обеспечение ВС вооружением прежде всего высоко точным оружием. Наша с вами совместная задача - обеспечить выполнение этого условия», - заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

Всего более 500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше миллиона средств поражения. Чтобы громить и превращать машины врага в металлолом, как это делают наши защитники в зоне спецоперации. И здесь на форуме отдельная экспозиция как раз посвящена трофеям, захваченным на поле боя - украинская и натовская бронетехника.

По ней можно географию изучать: Швеция, Великобритания, Германия. Впервые в парке «Патриот» американский Abrams - сюда его привезли с выставки на Поклонной горе. А недавно появился еще один экспонат - из Канады.

«Добавился еще один автомобиль канадского производства Roshel Senator. Данный экспонат, который сейчас здесь представлен, был брошен. Был брошен при освобождении города Волчанска. Практически он достался на ходу - экипаж, видимо, испугался и покинул автомобиль», - рассказал военнослужащий.

На форуме «Армия» сегодня побывал секретарь Совбеза Сергей Шойгу вместе с коллегой из Белоруссии Александром Вольфовичем. Осмотрели перспективные образцы российского вооружения.

Еще был ряд двусторонних встреч, в том числе с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

«Спасибо, что откликнулись на наше приглашение, приехали на наш форум "Армия-2024". Вы найдете здесь много интересного, важного и нужного. Для обеспечения безопасности Сербии, ну и для дальнейшего развития вооруженных сил», - сказал секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях МВТФ «Армия-2024».