Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал успехов временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на сентябрьских выборах.

В свою очередь врио главы региона поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и выразил готовность его оправдать, если жители Калининграда доверят ему руководство на предстоящих выборах.

Глава государства выразил готовность оказать помощь, однако напомнил, что это решение зависит от калининградцев.

«Вам успехов», - добавил Владимир Путин.

Президент Российской Федерации назначил Алексея Беспрозванных врио губернатора Калининградской области 15 мая. До этого он занимал должность замглавы Министерства промышленности и торговли России.