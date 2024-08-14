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Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах

Глава государства поддержал выдвижения Беспрозванных на выборах губернатора Калининградской области в сентябре.
Игнат Далакян 2024-08-14 17:42:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал успехов временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на сентябрьских выборах.

В свою очередь врио главы региона поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и выразил готовность его оправдать, если жители Калининграда доверят ему руководство на предстоящих выборах.

Глава государства выразил готовность оказать помощь, однако напомнил, что это решение зависит от калининградцев.

«Вам успехов», - добавил Владимир Путин.

Президент Российской Федерации назначил Алексея Беспрозванных врио губернатора Калининградской области 15 мая. До этого он занимал должность замглавы Министерства промышленности и торговли России.

#в стране и мире #Выборы #Калининградская область #Владимир Путин #губернатор
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