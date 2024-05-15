Путин назначил врио губернаторов нескольких регионов РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов ряда российских регионов после перестановок в правительстве. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Алексея Беспрозванных назначили на должность врио губернатора Калининградской области. С 2017 года по настоящий момент он занимал пост заместителя министра промышленности и торговли РФ.

Алексея Смирнова - Курской области. С 2018 года он выступал в качестве заместителя бывшего губернатора.

Илью Середюка - Кемеровской области - Кузбасса. До своего назначения с 2022 года он был первым заместителем губернатора, а также председателем правительства региона.

Дмитрия Миляева - Тульской области. До этого Миляев был первым заместителем губернатора области.

Дмитрия Демешина - Хабаровского края. С 2019 года он работал в качестве заместителя генерального прокурора РФ.

Отмечается, что указы вступают в силу со дня подписания. Назначенные врио губернаторов будут занимать свои должности до проведения выборов в регионах.