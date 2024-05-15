МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назначил врио губернаторов нескольких регионов РФ

Изменения связаны с перестановкой в правительстве и назначением бывших губернаторов на министерские должности.
Елизавета Кондрикова 2024-05-15 10:17:05
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов ряда российских регионов после перестановок в правительстве. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Алексея Беспрозванных назначили на должность врио губернатора Калининградской области. С 2017 года по настоящий момент он занимал пост заместителя министра промышленности и торговли РФ. 

Алексея Смирнова - Курской области. С 2018 года он выступал в качестве заместителя бывшего губернатора. 

Илью Середюка - Кемеровской области - Кузбасса. До своего назначения с 2022 года он был первым заместителем губернатора, а также председателем правительства региона. 

Дмитрия Миляева - Тульской области. До этого Миляев был первым заместителем губернатора области. 

Дмитрия Демешина - Хабаровского края. С 2019 года он работал в качестве заместителя генерального прокурора РФ. 

Отмечается, что указы вступают в силу со дня подписания. Назначенные врио губернаторов будут занимать свои должности до проведения выборов в регионах. 

#Хабаровский край #Тульская область #Курская область #Кемеровская область #Калининградская область #Владимир Путин #президент РФ #губернатор
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720