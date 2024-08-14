Конструктор заявил, что наши торпеды не уступают лучшим зарубежным

Главный конструктор направления торпедного оружия концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Борис Коптев заявил в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024», что российские торпеды не уступают лучшим зарубежным аналогам.

«По торпедному оружию мы сейчас не уступаем лучшим зарубежным аналогам по своим тактико-техническим характеристикам», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос нашего телеканала.

Коптев добавил, что российские торпеды обладают самым оптимальным сочетанием характеристик с точки зрения как дальности и скорости хода, так и систем наведения.

Кроме этого, Борис Коптев отметил, что российские торпеды обладают полностью отечественными элементной базой и программным обеспечением.

Полную версию интервью с главным конструктором направления торпедного оружия концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Борисом Коптевым смотрите в видео к этой новости.

Ранее «Звезда» показала на форуме «Армия-2024» тренажер для отработки взаимодействия летчиков и зенитчиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.