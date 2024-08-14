В Германии передумали чтить память офицеров, состоявших в СС

В Германии не будут чтить память нацистов, которых ранее планировали занести в список военных героев. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Германии Арне Коллац.

«Мы еще раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны», - цитирует РИА Новости слова представителя Минобороны Германии.

Министерство обороны Германии отозвало список с данными 40 тысяч военнослужащих, состоявших в НСДАП и СС. Со слов Коллаца, расширенной список мог бы противоречить «Указу о традициях».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова осудила включение бундесвером нацистских офицеров в список героев для почитания. По мнению дипломата, нацисты обманом пытаются вернуться к власти.