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Москвичам рассказали, когда вернется летнее тепло

По словам синоптика Ильина, в Москве температура воздуха начнет подниматься, начиная со вторника.
Игнат Далакян 2024-08-12 17:00:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Погода в Москве начнет улучшаться в середине этой недели, несмотря на прохладное начало рабочих будней. С таким прогнозом поделился с «360» синоптик Александр Ильин.

Специалист связал похолодание в Московском регионе с влиянием циклона, который расположился на Урале.

«Большая часть европейского региона находится в тыловой части циклона, где, как правило, всегда холодно, с порывистым ветром», - сказал метеоролог.

При этом ведущие потоки, как объясняет Ильин, несут на столицу полярный воздух. Он также уточнил, что 19 градусов тепла в Москве и области - это максимальное значение. которое можно ожидать в понедельник. Эксперт добавил, что повышение температуры можно ожидать, начиная со вторника.

«Дожди и ветер немного ослабнут. Со среды температура поползет вверх, в Москве будет +22…+24, по области - до +19…+24», - подытожил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал на текущей неделе резкие перепады температуры. По словам синоптика, в четверг днем температура поднимется до +25 градусов. Однако, ночью опустится до 9-14 градусов тепла.

#Москва #в стране и мире #Погода #прогноз #потепление
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