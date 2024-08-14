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Отряд кораблей Северного флота зашел в енисейский порт Дудинка

К причалам Дудинки пришвартовались большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский».
2024-08-14 15:36:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Боевые корабли Северного флота, совершив переход по Енисею, зашли в порт Дудинка.

К причалам этого енисейского порта пришвартовались большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский».

Военных моряков Северного флота встретили в соответствии с обычаями народов Таймыра.

Североморцы с начала августа участвуют в походе по Северному Ледовитому океану, во время которого проводятся учения и отрабатываются десятки задач, направленных на обеспечение защиты российских интересов в Арктике.

Ранее «Звезда» показала, как моряки Севфлота отработали штурм судна-нарушителя в Баренцевом море.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #Вице-адмирал Кулаков #енисей #дудинка #«Александр Отраковский»
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