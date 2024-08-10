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Моряки Севфлота отработали штурм судна-нарушителя в Баренцевом море

Группа кораблей проведет такие учения учения по всему маршруту Северного морского пути.
Олег Лавров 2024-08-10 15:24:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Баренцевом море обнаружили судно-нарушитель. Остановить его смог наш большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Хватило буквально одного предупредительного выстрела. А дальше отправили две лодки с десантом. Вместе с ними в эпицентре событий был и наш корреспондент.

Постороннее судно вторглось в запретную для плавания зону. В таких ситуациях объявляется боевая готовность номер один. Экипажу по радиосвязи настоятельно рекомендовали покинуть наши воды, но он их неоднократно проигнорировал. Теперь командир отряда кораблей Северного флота, вышедших на учения в арктический поход, собирает своих подчиненных - группу боевого управления во флагманском командном пункте.

«Поставленную боевую задачу выполнить в два этапа. На первом этапе осуществить досмотровые действия судна-нарушителя», - дает указания командир отряда кораблей Северного флота Станислав Варик.

Начинается основная часть учений. «Вице-адмирал Кулаков» подходит к подозрительному судну. Командир БПК приказывает произвести предупредительные выстрелы.

100-миллиметровые корабельные артиллерийские пушки, расположенные в носовой части, моментально наводятся на цель в 5 километрах. Оглушительный грозный звук орудий разносится по акватории Баренцева моря.

Предупредительные выстрелы останавливают судно.

«Вертолету Ка-27ПС (поисково-спасательный - прим. ред.) осуществлять барражирование на высоте 100 метров с готовностью открыть огонь пулеметным расчетом. Блокировать деятельность нарушителей путем захвата или уничтожения», - звучит боевой приказ.

С БПК «Вице-адмирал Кулаков» спущены две быстроходные лодки с десантом. Мы идем на штурм поисково-спасательного судна «Алтай» - оно играет роль нарушителя. Параллельно в воздух поднят Ка-27 с десантом.

Густой туман в такой операции на руку. По сценарию лодки незаметно подбираются к судну. Условных нарушителей удается застать врасплох.

По легенде после допроса выясняется, что на судне заперта часть команды и спрятано оружие. В незнакомых коридорах «Алтая» отрабатывается тактика досмотровых действий.

Аналогичные учения по нейтрализации условных нарушителей пройдут по всему маршруту Северного морского пути. Это только начало боевого похода. Дальше морпехи будут высаживаться на необорудованные побережья.

#учения #Северный флот #штурм #Баренцево море #Северный морской путь #Ка-27ПС #наш эксклюзив #БПК Вице-адмирал Кулаков #судно-нарушитель
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