ВСУ лишились до 270 военнослужащих в ходе вторжения в Курскую область за последние сутки. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме этого, противник потерял 16 единиц техники, в которые вошли два танка, бронетранспортер Stryker и 13 других боевых бронированных машин. Также неприятель недосчитался 10 автомобилей и 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Восемнадцать украинских боевиков были взяты в плен.

Всего же на Курском направлении неприятель лишился до 2 300 боевиков, 37 танков, 32 бронетранспортеров, 18 боевых машин пехоты, 192 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, четырех ЗРК, двух пусковых установок РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские минометчики уничтожили разрозненные группы ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.