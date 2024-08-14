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Враг потерял до 270 боевиков за сутки вторжения в Курскую область

Всего же неприятель потерял до 2 300 военнослужащих за время боевых действий на Курском направлении.
2024-08-14 14:11:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВСУ лишились до 270 военнослужащих в ходе вторжения в Курскую область за последние сутки. Об этом сообщило Минобороны России. 

Кроме этого, противник потерял 16 единиц техники, в которые вошли два танка, бронетранспортер Stryker и 13 других боевых бронированных машин. Также неприятель недосчитался 10 автомобилей и 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Восемнадцать украинских боевиков были взяты в плен. 

Всего же на Курском направлении неприятель лишился до 2 300 боевиков, 37 танков, 32 бронетранспортеров, 18 боевых машин пехоты, 192 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, четырех ЗРК, двух пусковых установок РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии. 

Ранее сообщалось, что российские минометчики уничтожили разрозненные группы ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #вторжение #Потери врага
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