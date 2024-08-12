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Захарова осудила включение бундесвером нацистских офицеров для почитания

Захарова осудила героизацию бундесвером трех нацистов Хартманна, Топпа и Карста, которые во времена Второй мировой войны были членами Вермахта и воевали против СССР, в настоящее время их сделали примерами, на которые должны равняться немецкие военнослужащие.
2024-08-12 23:54:46
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Планета должна очнуться, чтобы обманом пытающиеся вернуться к власти нацисты не смогли быть реабилитированы легализованы, как это уже произошло на Украине, как это уже происходит в Молдавии, и как это пытаются сделать в России. С таким призывом обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала включение бундесвером ФРГ германских военных времен Гитлера в список образцов воинской доблести.

«Они возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища. Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали "героями" Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!», - призвала она в Telegram-канале.

Также дипломат напомнила, что еще в 2018 году немецкое военное руководство задумалось о «традициях» в местных вооруженных силах, тогда и появилась директива-рекомендация, на кого следует равняться, а о ком умалчивать.

«Прошло шесть лет. Русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском. И все-таки в этом "камбеке" чего-то не хватало», - добавила Захарова.

Прежде резонанс вызвала публикация нескольких СМИ Германии фрагментов внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, в которых рекомендуется расширить упомянутый список «традиций» немецких ВС. После этого стало известно, что в МО Германии намерены почитать некоторых членов Вермахта наравне с борцами с нацистским режимом - Хайнца Карста, Эриха Хартманна и Эриха Топпа. Эти трое после падения Третьего Рейха участвовали в построении новой немецкой армии и открыто дистанцировались от своего нацистского прошлого.

Напомним, что 21 июня Захарова осудила открытие в Румынии бюста генерала Георге Манолиу, назвав это героизацией нацизма. Военный был изображен с немецким железным крестом на шее, получив его за участие в боевых действиях против Красной армии и за осаду Севастополя.

#в стране и мире #Вермахт #Мария Захарова #Германия #МИД РФ #пример для подражания #героизация нацизма
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