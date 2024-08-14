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Мирошник: переговоры с Киевом после атаки на Курскую область противоестественны

Отмечается, что США все равно не признают своей причастности в организации атаки.
Глеб Владовский 2024-08-14 14:32:22
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Своими действиями на Курском направлении, Украина поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами. Такое заявление сделал во время брифинга посол МИД РФ Родион Мирошник.

«На мой взгляд, это было сделано абсолютно сознательно, потому что ведение перговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день, ну наверное, противоестественно. И об этом сказал президент», -подчеркнул он.

Дипломат добавил, что вопрос о том, с кем вести переговоры, остается абсолютно актуальным.

Отмечается, что Запад все более откровенно высказывается о нападении на российскую территорию. В твиттере Жозеп Борель написал, что обсудил атаку с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и заявил ему о полной поддержке Киева Евросоюзом.

Напомним, что США по-прежнему отказываются признать свою причастность к этой операции. Представители Госдепартамента и Пентагона в интервью журналистам заявили, что не имеют отношения ни к одному аспекту планирования и подготовки украинской атаки. При этом нанесение ударов со стороны ВСУ - это суверенное решение государства.

#в стране и мире #Украина #Курская область #МИД РФ #мирные переговоры #Родион Мирошник
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