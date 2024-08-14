Мирошник: переговоры с Киевом после атаки на Курскую область противоестественны

Своими действиями на Курском направлении, Украина поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами. Такое заявление сделал во время брифинга посол МИД РФ Родион Мирошник.

«На мой взгляд, это было сделано абсолютно сознательно, потому что ведение перговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день, ну наверное, противоестественно. И об этом сказал президент», -подчеркнул он.

Дипломат добавил, что вопрос о том, с кем вести переговоры, остается абсолютно актуальным.

Отмечается, что Запад все более откровенно высказывается о нападении на российскую территорию. В твиттере Жозеп Борель написал, что обсудил атаку с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и заявил ему о полной поддержке Киева Евросоюзом.

Напомним, что США по-прежнему отказываются признать свою причастность к этой операции. Представители Госдепартамента и Пентагона в интервью журналистам заявили, что не имеют отношения ни к одному аспекту планирования и подготовки украинской атаки. При этом нанесение ударов со стороны ВСУ - это суверенное решение государства.