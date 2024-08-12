Пленный назвал атаку на Курскую область последней надеждой Украины

Украинский пленный Руслан заявил, что его руководство назвало операцию по атаке на Курскую область последней надеждой Украины. Видео с показаниями военнослужащего 80-й бригады ВСУ публикует ФСБ России.

По словам пленного, ВСУ планировали «захватить побольше территорий», чтобы обменять их в ходе будущих мирных переговоров. Для реализации данных целей украинские войска хотели дойти до Курска и Белгорода.

«Человек с позывным Стриж информацию доводил и сказал, что эта операция - последняя надежда Украины», - заявил Руслан.