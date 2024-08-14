Силуанов предложил увеличить зарплату чиновникам, уменьшив их число

Для того, чтобы повысить зарплаты госслужащим, необходимо сократить штат. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, это осуществимо в том случае, если эффективность работы государственного сектора повысится и позволит выйти на новые показатели с меньшим числом сотрудников.

«Минфин всегда выступал за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора», - цитирует слова политика 360.

При этом, он отметил, что необходимо решить вопрос касательно самих людей, в случае сокращения штата.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации военных пенсий на 5,1% вместо предполагавшихся ранее 4,5%.