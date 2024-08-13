На «Армии-2024» представили дистанционно управляемую Д-30 на гусеницах

На площадке Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны в рамках форума «Армии-2024» в подмосковном парке «Патриот» впервые показали самоходное дистанционно управляемое орудие «Клевер».

Оно представляет собой 122-миллиметровую гаубицу Д-30 на гусеничном шасси. Беспилотник управляется с пульта на расстоянии в полкилометра. Имеется автомат заряжания, который вмещает до четырех выстрелов.

«Клевер» выкатывается на позицию, затем расчет наводит орудие и прячется в укрытии, после чего ведется огонь. В случае необходимости расчет вносит поправки. Нанеся удар, самоходка едет на перезарядку. Возможность управлять самоходкой дистанционно позволяет обезопасить личный состав.

Также впервые на форуме показали барражирующий боеприпас «Ланцет-Э». Он представляет собой экспортный вариант хорошо зарекомендовавшего себя в зоне специальной военной операции ударного беспилотника.

Кроме того, гости форума могут увидеть новую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМД-Е». Она отличается отсутствием автоматических пушек и наличием зенитных ракет различной дальности.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» открылся накануне, 12 августа и завершится 14 августа. Около 1,5 тысяч ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса представят свою продукцию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.