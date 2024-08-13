Опубликованы кадры ночных вылетов экипажей Су-34 ВКС РФ под Курском

Появились кадры работы экипажей многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ в ночное время суток. Видео предоставило Минобороны России.

На кадрах видно, как самолеты взлетают с аэродрома базирования, после чего направляются к своим целям. Как отмечают в оборонном ведомстве, в ходе этого вылета, летчики нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и специальной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», - уточнили в ведомстве.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

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Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.