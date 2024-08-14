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Враг потерял до 690 боевиков от действий группировки войск «Юг»

Также за сутки подразделения группировки поразили украинскую боевую бронированную машину и девять орудий.
2024-08-14 13:16:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Противник за сутки потерял до 690 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России.

Также сообщается, что подразделения группировки уничтожили одну боевую бронированную машину врага и поразили девяти орудий. В это число вошли 155-миллиметровая гаубица М777, 155-миллиметровая САУ Krab, 152-миллиметровое орудие Д-20, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 122-миллиметровая САУ «Гвоздика», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119. 

Кроме этого, войскам группировки «Юг» удалось уничтожить украинский склад боеприпасов. 

Еще в МО РФ добавили, что бойцы и командиры группировки улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад - 54-й механизированной, 114-й бригаде теробороны и 1-й бригаде нацгвардии. Это произошло в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Красногоровка на территории ДНР. 

Ранее сообщалось, что расчет российской САУ «Гиацинт-С» уничтожил орудия ВСУ на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.   

#армия #ДНР #Донбасс #группировка юг #Потери врага
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