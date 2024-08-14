Расчет САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» успешно уничтожил артиллерийские орудия ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Получив координаты целей через разведывательный беспилотник, артиллеристы выполнили наводку. После чего, огнем 152-мм снарядов бойцы поразили район размещения огневых средств противника, находившихся на дистанции более 20 км, уничтожив обнаруженные артиллерийские орудия ВСУ.

«Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, таких же артиллеристов как мы стараемся подавлять. Но и пехоте помогаем. В основном поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника», - рассказал командир орудия с позывным Ян.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что корректировка огня выполнялась в режиме реального времени. Это позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов.

Ранее сообщалось, что расчет «Мста-Б» уничтожил скопление боевиков ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.