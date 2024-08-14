МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет САУ «Гиацинт-С» уничтожил орудия ВСУ на Авдеевском направлении

Огневые средства противника находились на дистанции более 20 км от артиллеристов.
2024-08-14 12:23:13
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» успешно уничтожил артиллерийские орудия ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Получив координаты целей через разведывательный беспилотник, артиллеристы выполнили наводку. После чего, огнем 152-мм снарядов бойцы поразили район размещения огневых средств противника, находившихся на дистанции более 20 км, уничтожив обнаруженные артиллерийские орудия ВСУ.

«Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, таких же артиллеристов как мы стараемся подавлять. Но и пехоте помогаем. В основном поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника», - рассказал командир орудия с позывным Ян.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что корректировка огня выполнялась в режиме реального времени. Это позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов. 

Ранее сообщалось, что расчет «Мста-Б» уничтожил скопление боевиков ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВС РФ #ДНР #Донбасс #Авдеевское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 