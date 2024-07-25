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Расчеты FPV-дронов отряда «Вега» сорвали ротацию ВСУ

Военнослужащие из состава «Южной» группировки войск действовали на Авдеевском направлении.
2024-07-25 16:09:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские расчеты ударных FPV-дронов сорвали очередную попытку ротации противника на Авдеевском направлении.

Во время боевого вылета военнослужащие отряда специального назначения «Вега» из состава «Южной» группировки войск обнаружили вражескую пехоту на линии соприкосновения.  

Обнаружив врага, российские операторы несколькими точными попаданиями уничтожили все выявленные цели.

В российском оборонном ведомстве отметили, что роль операторов беспилотников сложно переоценить. Они круглосуточно осуществляют разведку вражеских позиций, следят за передвижениями техники неприятеля, а также помогают штурмовикам продвигаться вперед и занимаются корректировкой огня артиллерии.

Ранее российским оборонным ведомством были опубликованы кадры уничтожения командного пункта ВСУ в Красном Лимане.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #дроны #СВО #Авдеевское направление #FPV
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