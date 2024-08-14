Глава ЦПК: предел пребывания одного человека в космосе еще не достигнут

Максимального количества дней, которое один космонавт может провести в межпланетном пространстве, не превысив допустимого предела радиационного облучения, еще не удалось достигнуть. Об этом в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» рассказал начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Максим Харламов.

«Есть ограничение по расчетному размеру полученной радиации в ходе космического полета. Вот там медицинские специалисты, они считают накопленную радиацию и теоретически, если она превысит нормы, установленные медиками, то тогда космонавту могут запретить выполнение космических полетов. Но пока такие нормы нами не достигались», - сказал он.

Харламов напомнил, что российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов. Однако и он не достиг предела пребывания в космосе.

Также Харламов рассказал о Российской орбитальной станции (РОС). Реализация этого проекта будет проходить до 2033 года. Эскизный проект фактически выполнен, а пилотируемая эксплуатация станции начнется в 2028-2029 годах, когда два основных модуля будут выведены на орбиту.

Полную версию интервью с начальником ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Максимом Харламовым смотрите в видео к этой новости.