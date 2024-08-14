Су-34 ударили по скоплению пехоты и техники ВСУ в Курской области

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по скоплению противника в приграничном раойне Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары с расстояния в десятки километров.

Летчики получили от разведки подтверждение об успешном уничтожении намеченных целей и благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что ракетный авиаудар по технике и живой силе врага в Курской области нанес экипаж вертолета Ми-35.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.