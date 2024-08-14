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Су-34 ударили по скоплению пехоты и техники ВСУ в Курской области

Удар наносился авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-08-14 10:58:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по скоплению противника в приграничном раойне Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

Удар наносился фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары с расстояния в десятки километров. 

Летчики получили от разведки подтверждение об успешном уничтожении намеченных целей и благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что ракетный авиаудар по технике и живой силе врага в Курской области нанес экипаж вертолета Ми-35.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #Курская область
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