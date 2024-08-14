Су-34 ударили по скоплению пехоты и техники ВСУ в Курской области

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по скоплению противника в приграничном раойне Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Удар наносился фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары с расстояния в десятки километров.
Летчики получили от разведки подтверждение об успешном уничтожении намеченных целей и благополучно вернулись на аэродром.
Ранее сообщалось, что ракетный авиаудар по технике и живой силе врага в Курской области нанес экипаж вертолета Ми-35.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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