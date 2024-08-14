Росгвардия продемонстрировала удары по ВСУ в приграничных районах

Пресс-служба Росгвардии опубликовала кадры ударов по противнику в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областях.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники и военнослужащие ведомства ищут и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы неприятеля в этих регионах.

Офицер Росгвардии Альберт отметил, что в основном боевая работа состоит в поиске и выявлении противника. После этого он уничтожается при помощи беспилотников. Если же их дальности недостаточно, то на помощь вызывается артиллерия или авиация.

Также в сообщении говорится, что Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской атомной электростанции.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинский БТР Stryker в Курской области.