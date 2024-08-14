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Росгвардия продемонстрировала удары по ВСУ в приграничных районах

Действуя в приграничных районах Курской, Брянской и Белгородской областей, росгвардейцы выявляют цели, потом наносят по ним удары с помощью FPV-дронов, или вызывают поддержку артиллерии и авиации.
Тимур Шерзад 2024-08-14 10:40:01
© Фото: Пресс-служба Росгвардии © Видео: Пресс-служба Росгвардии

Пресс-служба Росгвардии опубликовала кадры ударов по противнику в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областях. 

Как отметили в пресс-службе, сотрудники и военнослужащие ведомства ищут и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы неприятеля в этих регионах. 

Офицер Росгвардии Альберт отметил, что в основном боевая работа состоит в поиске и выявлении противника. После этого он уничтожается при помощи беспилотников. Если же их дальности недостаточно, то на помощь вызывается артиллерия или авиация. 

Также в сообщении говорится, что Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской атомной электростанции. 

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинский БТР Stryker в Курской области

#росгвардия #Курская область #Брянская область #белгородская область #ВСУ
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