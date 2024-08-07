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Пленный рассказал о пьянстве и упаднических настроениях в ВСУ

В ВСУ забирают служить даже наркоманов и больных, добавил пленный.
2024-08-07 10:49:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Сергей Малеев рассказал о пьянстве, наркомании и упаднических настроениях в украинской армии. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Никто не хочет идти, чтобы на него бросали гранаты и так далее. Поэтому начались упаднические настроения и даже начались выпивания, то есть употребления спиртных напитков», - сказал он.

По словам Малеева, в ряды ВСУ сейчас берут наркоманов и людей, страдающих инфекционными заболеваниями. Употребление наркотических средств в украинской армии сейчас стало нормой.

Накануне другой пленный признался, что на Украине забирают служить всех подряд, независимо от состояния здоровья. Заставляют воевать эпилептиков, инвалидов и стариков. Также он рассказал о комфортных условиях пребывания в российском плену, где есть возможность полноценно питаться и ходить в баню. Относятся к пленным внимательно и уважительно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #пленный #СВО
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