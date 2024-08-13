Белоусов провел переговоры с главами иностранных делегаций на «Армии-2024»

Министр обороны России Андрей Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций. Они прибыли в Москву, чтобы принять участия в мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2024».

Глава российского военного ведомства переговорил с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Мьянмы адмиралом Тин Аунг Саном.

Встречи прошли с вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Мали полковником Садио Камарой, а также министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клодом-Рамо Биро.

На переговорах были затронуты вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Также Андрей Белоусов с главами делегаций обменялся мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

По итогам переговоров с главой оборонного ведомства Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее Соглашение о военном сотрудничестве.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что программа «Армии-2024» сфокусирована на опыте СВО. В ходе церемонии открытия форума министр обороны РФ также отметил, что внимание будет уделено и на поиске путей адаптации российской промышленности к решению задач ВС РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.